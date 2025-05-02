Чубайс попросил суд не арестовывать его имущество на 5,6 миллиарда рублей

Бывший руководитель компании «Роснано» Анатолий Чубайс подал в Арбитражный суд Москвы обращение с просьбой отменить решение об аресте его имущества на сумму 5,6 миллиарда рублей.
Экс-глава компании в своем ходатайстве указал, что поданный «Роснано» иск был изначально необоснованным. Кроме того, Чубайс также отметил, что не пытался скрыть свое имущество от потенциального взыскания по решению суда, передает РБК.
Арбитражный суд Москвы 5 апреля по иску «Роснано» наложил арест на денежные средства и другое имущество Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 миллиарда рублей. Федеральная служба судебных приставов 23 апреля также возбудила исполнительное производство об аресте активов экс-главы «Роснано» по решению инстанции.
Арбитражный суд при этом не стал привлекать Чубайса к ответственности за миллиардные долги компании «Лира», связанной с бывшим владельцем банка «Открытие» Борисом Минцем. Все долги лягут только на бывшего гендиректора «Лиры». Разбирательства по этому делу тянутся с 2012 года и связаны со строительством ЖК «Переделкино». «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях.