Чубайс попросил суд не арестовывать его имущество на 5,6 миллиарда рублей

Арбитражный суд при этом не стал привлекать Чубайса к ответственности за миллиардные долги компании «Лира», связанной с бывшим владельцем банка «Открытие» Борисом Минцем. Все долги лягут только на бывшего гендиректора «Лиры». Разбирательства по этому делу тянутся с 2012 года и связаны со строительством ЖК «Переделкино». «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях.