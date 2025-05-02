В Ровненской области храм УПЦ отобрали для передачи сторонникам ПЦУ

В результате ключи от храма отдали органам местного самоуправления, чтобы затем передать ПЦУ. По данным епархии, верующие совершали в храме богослужения с 1988 года. Однако в 2022-м сторонники ПЦУ заявили о создании собственной общины и переоформили его на себя. В итоге суд принял их сторону.