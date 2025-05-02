В Ровненской области храм УПЦ отобрали для передачи сторонникам ПЦУ

Власти Ровненской области отобрали храм Рождества Пресвятой Богородицы, который расположен в селе Стадники, чтобы передать его сторонникам раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет РИА Новости.
Как сообщили в Ровненской епархии Украинской православной церкви (УПЦ), в храм прибыла комиссия управления культуры и туризма областной военной администрации.
«Целью визита было оформление акта приема-передачи культового сооружения зарегистрированной религиозной общине Православной церкви Украины», — отмечается в публикации.
В результате ключи от храма отдали органам местного самоуправления, чтобы затем передать ПЦУ. По данным епархии, верующие совершали в храме богослужения с 1988 года. Однако в 2022-м сторонники ПЦУ заявили о создании собственной общины и переоформили его на себя. В итоге суд принял их сторону.
Ранее сообщалось, что сторонники ПЦУ вынесли на свалку все иконы и книги из храма УПЦ в Киевской области.