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В Ровненской области храм УПЦ отобрали для передачи сторонникам ПЦУ

Ключи от храма отдали органам местного самоуправления для дальнейшей передачи ПЦУ.

Источник: Аргументы и факты

Власти Ровненской области отобрали храм Рождества Пресвятой Богородицы, который расположен в селе Стадники, чтобы передать его сторонникам раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет РИА Новости.

Как сообщили в Ровненской епархии Украинской православной церкви (УПЦ), в храм прибыла комиссия управления культуры и туризма областной военной администрации.

«Целью визита было оформление акта приема-передачи культового сооружения зарегистрированной религиозной общине Православной церкви Украины», — отмечается в публикации.

В результате ключи от храма отдали органам местного самоуправления, чтобы затем передать ПЦУ. По данным епархии, верующие совершали в храме богослужения с 1988 года. Однако в 2022-м сторонники ПЦУ заявили о создании собственной общины и переоформили его на себя. В итоге суд принял их сторону.

Ранее сообщалось, что сторонники ПЦУ вынесли на свалку все иконы и книги из храма УПЦ в Киевской области.