Силы ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью

Российские силы ПВО уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
«2 мая около 20:45 мск уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области. С 21:00 до 22:00 мск четыре над территорией Брянской области и четыре над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
В Брянской области пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
Ранее стало известно, что за неделю ВС РФ нанесли 7 групповых ударов по военным объектам Украины.