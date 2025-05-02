Силы ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью

«2 мая около 20:45 мск уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области. С 21:00 до 22:00 мск четыре над территорией Брянской области и четыре над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.