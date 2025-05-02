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Силы ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью

Шесть беспилотников уничтожены над Брянской областью, четыре над Крымом.

Российские силы ПВО уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

«2 мая около 20:45 мск уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области. С 21:00 до 22:00 мск четыре над территорией Брянской области и четыре над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

В Брянской области пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Ранее стало известно, что за неделю ВС РФ нанесли 7 групповых ударов по военным объектам Украины.