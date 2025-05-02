В Ворошиловском районе Ростова продолжаются аварийные работы на теплосетях

В Ростове-на-Дону после плановых гидравлических испытаний в Ворошиловском районе произошло несколько аварий на тепловых сетях, оставивших без горячей воды 75 многоквартирных домов. На месте работают пять ремонтных бригад в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в администрации города вечером, 2 мая.