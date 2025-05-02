Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с выплатами материальной помощи

Согласно источнику, мошенники обманывают россиян, предлагая зарегистрироваться в специальном боте для получения материальной помощи. При этом аферисты размещают поддельное распоряжение полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе, чтобы усыпить бдительность жертв перед тем, как получить доступ к личным данным.