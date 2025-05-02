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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с выплатами материальной помощи

Мошенники обманывают жителей Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областей, якобы предлагая им получить материальную помощь.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники начали использовать новую схему, в ходе которой аферисты предлагают «дополнительную материальную помощь» для жителей Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства Курской области.

«В ряде Telegram-каналов и чатов появилась информация о якобы выделении дополнительной материальной помощи», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, мошенники обманывают россиян, предлагая зарегистрироваться в специальном боте для получения материальной помощи. При этом аферисты размещают поддельное распоряжение полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе, чтобы усыпить бдительность жертв перед тем, как получить доступ к личным данным.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники придумали новую схему, позволяющую похищать денежные средства россиян, используя туристические чаты в Telegram.