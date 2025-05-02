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Сотрудники одного из ТЦК Украины привязывают мужчин, чтобы они не сбежали

Военкомат Украины подтвердил данные о привязывании мобилизованного.
Источник: Кадр из Youtube

Сотрудники одного из военкоматов Украины привязывают мобилизованных мужчин, чтобы они не пытались сбежать, пишет украинское издание «Страна.ua».

«В одном из киевских ТЦК мужчин привязывают, чтобы не пытались убежать», — сказано в сообщении.

На опубликованном изданием снимке мужчина сидит на двухъярусной кровати. При этом он привязан к ней при помощи пластиковых стяжек. Отмечается, что городской военкомат подтвердил данные о приковывании мобилизованного к кровати.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области мужчина с битой помог четырем мобилизованным сбежать из автобуса, в который их погрузили сотрудники ТЦК.