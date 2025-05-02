Моргенштерн* толкнул философскую речь о жизни на первом концерте после рехаба

«Если хотя бы до одного человека сегодня мои слова дойдут, это уже для меня будет успех. Потому что я тот самый тип, который, возможно, является примером для некоторых из вас, как надо жить, делать деньги… Пусть я лучше буду примером, к чему это приводит. Окей?» — произнёс рэпер.