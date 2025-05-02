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Банкир рассказал, сколько потратят россияне на майские праздники

Более 75% россиян планируют потратить в течение майских праздников не более 20 тысяч рублей. В большинстве случаев люди не склонны делать существенные траты в этот период. Об этом сообщил генеральный директор онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Россияне не готовы к большим тратам в мае.

Более 75% россиян планируют потратить в течение майских праздников не более 20 тысяч рублей. В большинстве случаев люди не склонны делать существенные траты в этот период. Об этом сообщил генеральный директор онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

«В целом люди не склонны к большим тратам на майские праздники. Например, недавно мы проводили опрос и выяснили, что три четверти россиян (75,5%) планируют бюджет в пределах 20 тысяч рублей», — процитировало Пономарева РИА Новости.

Также Пономарев отметил, что лишь 3,2% опрошенных намерены потратить за продолжительные майские выходные сумму свыше 100 тысяч рублей. При этом средняя сумма займа «до зарплаты» в этот период составляет примерно 11 тысяч рублей.

Как сообщало URA.RU ранее, в РФ финансовая подушка безопасности для граждан в среднем составляет 145 тысяч рублей. Для многих это ниже минимально необходимых трех месячных зарплат. Однако если есть кредиты, то эта сумма должна быть выше.