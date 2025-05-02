Банкир рассказал, сколько потратят россияне на майские праздники

Как сообщало URA.RU ранее, в РФ финансовая подушка безопасности для граждан в среднем составляет 145 тысяч рублей. Для многих это ниже минимально необходимых трех месячных зарплат. Однако если есть кредиты, то эта сумма должна быть выше.