Зеленский приказал ускорить создание баллистических ракет для армии

Украинский президент Владимир Зеленский в пятницу, 2 мая, приказал ускорить создание баллистических ракет для Вооруженных сил страны.
Он сообщил, что провел ставку верховного главнокомандующего. Среди прочего, обсуждался вопрос о ракетных разработках и производствах на Украине.
— Наша дальнобойность — это четкая и эффективная гарантия безопасности страны, — заявил Зеленский в своем Telegram-канале.
Он добавил, что боевые действия «должны чувствоваться» на территориях России, передает RT.
Около половины украинских военных дезертировали из-за многочисленных нарушений их прав в стране. Об этом высказалась депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в социальной сети.
По данным польского издания Onet, с начала спецоперации 100 тысяч бойцов ВСУ самовольно покинули свои позиции. У них нет мотивации воевать. Новобранцы бегут из учебных центров до отправки на фронт, а опытные военные жалуются на плохие условия и отсутствие медпомощи. Солдаты также недовольны некомпетентностью командиров.