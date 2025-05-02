Зеленский приказал ускорить создание баллистических ракет для армии

По данным польского издания Onet, с начала спецоперации 100 тысяч бойцов ВСУ самовольно покинули свои позиции. У них нет мотивации воевать. Новобранцы бегут из учебных центров до отправки на фронт, а опытные военные жалуются на плохие условия и отсутствие медпомощи. Солдаты также недовольны некомпетентностью командиров.