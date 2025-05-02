Daily Mail: ЦРУ раскрыло три базы инопланетян, две находятся на Земле

В одном из отчетов есть описание баз инопланетян: первая якобы находится на Аляске, вторая в Южной Америке или Африке, а третья на Титане, спутнике Сатурна. Как уточнили авторы статьи, на инопланетных базах обнаружили «три типа объектов и существ». У одного из них была ~ «очень большая, округлой формы» голова и «очень нечеловеческая внешность», в то время как другого пришельца описали как «очень бледного» с «острым носом»~. А вот на Титане «наблюдатели» увидели практически ничем не отличающихся от людей гуманоидов.