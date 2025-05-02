Ветеринар назвал причины ожирения у кошек и собак

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Неправильное питание, неточный выбор корма и порций, кастрация и стресс могут приводить к ожирению у кошек и собак, для предотвращения этого животным не нужно устраивать «разгрузочные дни», а лучше применить специальную ветеринарную диету, поделился с РИА Новости ветеринарный врач Александр Алясов.
«Ни щенки, ни котята не склонны к ожирению. Если владелец перекармливает их с раннего возраста, то они сталкиваются с форсированным ростом, когда малыш набирает вес слишком активно. Это может привести к аномалии и деформации опорно-двигательного аппарата. А если животное будет продолжать получать слишком калорийную пищу, во взрослом возрасте оно рискует приобрести и ожирение. Считается, что у кошек имеется избыточный вес, если их масса тела на 15% превышает оптимальную, свыше — ожирение», — сказал Алясов.
Самая распространенная причина, которая приводит к ожирению, — дисбаланс между получаемой и расходуемой энергией. «С подобной проблемой сталкиваются питомцы домашнего содержания с низким уровнем активности. Питомец просто не успевает “сжечь” лишние калории, которые могут откладываться в виде жировой ткани», — пояснил специалист.
Еще одна причина — неправильный подбор корма и его суточной порции. «Использование промышленного корма, подобранного без учета возраста питомца, его активности и кондиции, а также состояния здоровья. Например, кормление взрослых и пожилых кошек и собак кормами для растущих питомцев может привести к лишнему весу питомца. Также важно соблюдать указанные производителем нормы суточной порции корма, а не класть его полную миску. Индивидуальный размер порции поможет рассчитать ветеринарный врач», — пояснил он.
Лишний вес также может появиться после кастрации, частого угощения лакомствами или в связи с гормональными нарушениями. «Для профилактики ожирения необходим подбор индивидуального питания с учетом особенностей питомца: возраст, порода, уровень активности, физиологическое состояние и предрасположенности к заболеваниям», — подчеркнул Алясов.
Также он отметил, что некоторые породы предрасположены к набору веса больше других (у собак — лабрадоры-ретриверы, бигли, гончие, мопсы и другие, а у кошек — британская короткошерстная). Животные, испытывающие стресс, также могут переедать, вызывая нарушение баланса питательных веществ. Стрессовые ситуации у питомца может вызывать смена места жительства, появление новых членов семьи или питомца, изменение обычного распорядка дня и многие другие причины, рассказал ветврач.
К чему приводит ожирение и что с ним делать.
Ожирение у кошек и собак приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету, заболеваниям суставов и опорно-двигательного аппарата, проблемам с дыхательной системой, а также к нарушениям репродуктивной функции.
Эксперт уверен, что в борьбе с лишним весом животным нельзя позволять голодать, им не надо устраивать «разгрузочные дни».
«Иначе это дополнительно ухудшит их здоровье, а также может стать причиной развития опасных заболеваний. Не рекомендуется просто уменьшить количество корма, поскольку тогда питомцу не будет хватать питательных веществ, то есть будет снижаться не жировая масса, а масса тела целиком. Животное будет испытывать дискомфорт, выпрашивать еду, а владелец будет чувствовать себя виноватым. Чтобы сохранить мышечную массу и снизить жировую, применяются специальные ветеринарные диеты», — рассказал Алясов.
«Ускорять процесс похудения тоже нельзя — безопасный процент снижения веса у питомцев составляет 0,5−1% в неделю. По окончании программы снижения веса перед владельцем будет стоять задача поддерживать этот вес у питомца в стабильном состоянии. В этом помогут правильное питание, регулярная физическая активность и помощь ветеринарного врача», — заключил он.