Ветеринар назвал причины ожирения у кошек и собак

«Ни щенки, ни котята не склонны к ожирению. Если владелец перекармливает их с раннего возраста, то они сталкиваются с форсированным ростом, когда малыш набирает вес слишком активно. Это может привести к аномалии и деформации опорно-двигательного аппарата. А если животное будет продолжать получать слишком калорийную пищу, во взрослом возрасте оно рискует приобрести и ожирение. Считается, что у кошек имеется избыточный вес, если их масса тела на 15% превышает оптимальную, свыше — ожирение», — сказал Алясов.