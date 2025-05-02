Польша начала новую операцию по защите неба над побережьем Балтики

Косиняк-Камяш сообщил также о том, какие силы задействованы в операции. По его словам речь идет о силах «в виде патрульных миссий самолетов, истребителей». Также известно, что в миссии также участвуют союзники Польши по блоку НАТО — в частности, США, Великобритания, Швеция. Причиной повышения градуса военной истерии стала очередная мифическая «угроза» со стороны России.