Польша начала новую операцию по защите неба над побережьем Балтики

Польша сообщила о начале совместной с союзниками по НАТО операции, направленной на защиту воздушного пространства. В зону охвата этой операции вошло пространство над Балтийским морем и его побережьем. Об этом официально заявил глава польского Министерства оборон Владислав Косиняк-Камыш.
«Начальник Генерального штаба, начальники Общего и Оперативного командования на прошлой неделе запланировали и начали новую миссию, операцию, связанную с безопасностью воздушного пространства, в частности над Балтийским морем», — заявил министр в ходе торжественной церемонии в президентском дворце. Слова военного чиновника публикует радиостанция Polskie Radio.
Косиняк-Камяш сообщил также о том, какие силы задействованы в операции. По его словам речь идет о силах «в виде патрульных миссий самолетов, истребителей». Также известно, что в миссии также участвуют союзники Польши по блоку НАТО — в частности, США, Великобритания, Швеция. Причиной повышения градуса военной истерии стала очередная мифическая «угроза» со стороны России.
Ранее KP.RU писал о совместных учениях польских и американских военных, во время которых МО Польши сообщило о пролетевшем над Балтикой бомбардировщике США B-52.
А в марте истребители НАТО подняли по тревоге из-за российского Ил-20М над Балтийским морем.