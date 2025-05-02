ЦРУ рассекретило данные о базах пришельцев на Земле: вот где они располагались

В США рассекретили ряд документов ЦРУ, касающихся данных о размещении баз пришельцев как на Земле, так и на других планетах Солнечной системы. Об этом информирует издание Daily Mail.
Речь идет об экспериментах Центрального разведывательного управления, которые проводились в 1970—1980 годах. В экспериментах были задействованы люди, которые якобы были способны на «дистанционное наблюдение» — восприятие информации об удаленных объектах, событиях или людях. В частности, такие удаленные наблюдатели описывали предполагаемые базы инопланетян, которые размещались на Аляске, в Южной Америке или Африке.
«Удаленный наблюдатель», с которым проводился эксперимент, также заявил о существовании базы пришельцев на Титане, причем укомплектованной учеными-людьми. В частности, наблюдатель упомянул, что среди персонала этой базы была «женщина привлекательной наружности».
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Тем временем гарвардские ученые считают, что пришельцы появились на Земле раньше людей, а теперь прячутся в недрах.
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