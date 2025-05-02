ЦРУ рассекретило данные о базах пришельцев на Земле: вот где они располагались

Речь идет об экспериментах Центрального разведывательного управления, которые проводились в 1970—1980 годах. В экспериментах были задействованы люди, которые якобы были способны на «дистанционное наблюдение» — восприятие информации об удаленных объектах, событиях или людях. В частности, такие удаленные наблюдатели описывали предполагаемые базы инопланетян, которые размещались на Аляске, в Южной Америке или Африке.