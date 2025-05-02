Согласно отчётам, в ходе таких сеансов были «обнаружены» три инопланетные базы, находящиеся в разных уголках Солнечной системы и на Земле. Первая база, как утверждается, располагалась на территории Аляски, в районе горы Хейс. «Наблюдатель» зафиксировал на ней четырёх гуманоидов. Один из них, находясь за круглой консолью, якобы «ощутил» присутствие наблюдателя и даже пригласил его «посмотреть» на работу. Вторая предполагаемая база якобы располагалась на юге Африканского континента — южнее экватора. Там наблюдались два существа: одно — с непропорционально крупной головой и роботизированным обликом — не реагировало на присутствие наблюдателя, а второе, напротив, проявляло дружелюбие. Третья база, по утверждениям участников эксперимента, находилась на Титане — крупнейшем спутнике Сатурна. Там наблюдались трое существ, внешне полностью идентичных людям: двое мужчин и женщина в бледно-зелёной одежде и с каштановыми волосами. Ранее американское аэрокосмическое агентство NASA обнаружило на Марсе загадочное отверстие, диаметр которого превышает 90 метров. Специалисты не исключают, что оно может вести в подземное пространство, где возможна жизнь.