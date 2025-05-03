Что можно и нельзя делать в день Федора Неводника 3 мая на Окликание предков

Православная церковь 3 мая вспоминает святого Федора Трихина. В народе принято праздновать день Федора Неводника. Вместе с тем существует еще одно название — день Окликания предков. Название возникло по причине того, что 3 мая вспоминали усопших родственников.
Что нельзя делать 3 мая
Супругам не следует спать под разными одеялами. Это можно спровоцировать ссору. Кроме того, 3 мая старались не рыбачить. Все дело в том, что в названную дату рыба мечет икру и ее нельзя тревожить. Также не стоит стирать.
Что можно делать 3 мая
По традиции, в названную дату было принято вспоминать усопших родственников. Считалось, что именно 3 мая они стремились встретиться со своими близкими. Из-за этого существовала традиция накрывать поминальный стол.
Согласно приметам, если к 3 мая зацвела мать-и-мачеха, то ждали теплой погоды. В том случае, если летают комары, то это также указывает на тепло.