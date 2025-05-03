Народный календарь. Для чего собирать утреннюю росу на Егория, 6 мая

Православные 6 мая чтут память Георгия Победоносца — христианского святого и великомученика, который победил дракона, терроризировавшего обычных людей. На Руси эту дату прозвали Егорий Вешний.
Верующие в этот день проводили обряд первого выгона скота, купались в росе, собирали целебные травы, жгли костры, устраивали ритуальные трапезы и совершали обряды на будущий урожай.
Волшебной силой обладала «егорьевская роса». Она появлялась ранним утром: в это время нужно было выйти на луг, покататься по траве или собрать росу в платок и ей умыться. Это делалось, чтобы стать здоровым и крепким. Считалось, что если на рассвете выгнать скотину на луг веткой вербы, то это придаст ей больше сил. В связи с этим в народе сложилась поговорка: «На Егория роса — не надо коням овса».
Приметы погоды:
Если на Егория тепло, то лето придет скоро.
Ругаться в этот день нельзя, иначе может ударить молнией.
Сильный дождь предвещает быстрый рост травы.
Именины отмечают: Георгий, Иван, Афанасий, Александра, Валерия, Валерий, Анатолий.