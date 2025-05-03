Народный календарь. Для чего собирать утреннюю росу на Егория, 6 мая

Волшебной силой обладала «егорьевская роса». Она появлялась ранним утром: в это время нужно было выйти на луг, покататься по траве или собрать росу в платок и ей умыться. Это делалось, чтобы стать здоровым и крепким. Считалось, что если на рассвете выгнать скотину на луг веткой вербы, то это придаст ей больше сил. В связи с этим в народе сложилась поговорка: «На Егория роса — не надо коням овса».