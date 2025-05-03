День медитации в саду и День паранормальных явлений: какие праздники отмечают в России и мире 3 мая

День медитации в саду был создан американкой Сарой Либерман, которая стала автором большого количества различных медитативных практик. Цели этого праздника — помочь людям снять стресс, привлечь внимание к важности ментального здоровья и целительной силе природы. Отметить эту дату можно не только медитацией в саду, но и в любом месте, где много растений. Также в качестве своеобразной медитации может служить уход за своим садом.