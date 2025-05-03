День медитации в саду и День паранормальных явлений: какие праздники отмечают в России и мире 3 мая

3 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День медитации в саду, День паранормальных явлений и День разноцветной обуви.
День медитации в саду.
День медитации в саду был создан американкой Сарой Либерман, которая стала автором большого количества различных медитативных практик. Цели этого праздника — помочь людям снять стресс, привлечь внимание к важности ментального здоровья и целительной силе природы. Отметить эту дату можно не только медитацией в саду, но и в любом месте, где много растений. Также в качестве своеобразной медитации может служить уход за своим садом.
День паранормальных явлений.
День паранормальных явлений могут отметить не только люди, верящие в существование сверхъестественного, но и скептики, которые могут посмотреть фильмы и сериалы или почитать книги о мистике. Праздник появился в 2013 году.
День разноцветной обуви.
День разноцветной обуви создала актриса Арлин Кайзер с целью подчеркнуть индивидуальность и уникальность каждого человека. В качестве демонстрации своей любви к разнообразию она начала несколько раз в неделю носить обувь разного цвета. Окружающие подхватили эту идею и тоже стали носить туфли разных оттенков. Праздник со временем становился все популярнее, сейчас к этому торжеству присоединяются даже знаменитости.