Календарь на 3 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Вы обожаете тортики и никогда не откажетесь от эклера или брауни? Тогда этот праздник и ваш тоже! Ведь День кондитера могут отметить не только специалисты по сладким деликатесам, но и почитатели десертов. В этот день устраивают кулинарные мастер-классы, дегустации, конкурсы и соревнования кондитеров. И уж точно можно не отказывать себе в покупке торта — есть повод!