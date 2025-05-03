Смерть в большом городе: «Тюремный дневник» по книге Бутиной и второй сезон «Фишера»

Провинциал-неудачник Юра Афанасьев по ошибке становится обладателем роскошной жизни благодаря внешней схожести с гениальным обнальщиком Алексеем Вороновым. Тот, опасаясь преследования, решил податься в бега и посадить вместо себя двойника, но по роковой случайности сам получил пулю в лоб. Охрана приняла за босса не того, и теперь парню придется вжиться в роль погибшего, чтобы заполучить то, о чем всегда мечтал. В ролях — Максим Матвеев, Стася Милославская, Филипп Янковский, Гоша Куценко.