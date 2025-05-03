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В США подготовили новый пакет санкций против России

Новые антироссийские санкции США могут затронуть банковскую и энергетическую сферы.
Источник: Комсомольская правда

Новый пакет антироссийских санкций разработан в Вашингтоне и ожидает резолюции президента США Дональда Трампа. Об этом информирует Reuters со ссылкой на ряд официальных лиц и информированный источник.

«Чиновники доработали новые экономические санкции против России, в том числе меры в банковской и энергетической сферах, чтобы усилить давление на Москву», — сказано в публикации.

Сообщается, что рестрикции будут направлены, в частности, на «Газпром».

«Однако неясно, будет ли пакет одобрен Трампом», — уточняет агентство.

Накануне о готовности президента Дональда Трампа к введению вторичных санкций в отношении России заявила глава пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс.

Также сообщалось, что глава евродипломатии Кая Каллас заявила о планировании новых антироссийских санкций в случае, если президент США Дональд Трамп откажется от переговоров по урегулированию ситуации на Украине.