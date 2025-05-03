В США подготовили новый пакет санкций против России

Новый пакет антироссийских санкций разработан в Вашингтоне и ожидает резолюции президента США Дональда Трампа. Об этом информирует Reuters со ссылкой на ряд официальных лиц и информированный источник.
«Чиновники доработали новые экономические санкции против России, в том числе меры в банковской и энергетической сферах, чтобы усилить давление на Москву», — сказано в публикации.
Сообщается, что рестрикции будут направлены, в частности, на «Газпром».
«Однако неясно, будет ли пакет одобрен Трампом», — уточняет агентство.
Накануне о готовности президента Дональда Трампа к введению вторичных санкций в отношении России заявила глава пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс.
Также сообщалось, что глава евродипломатии Кая Каллас заявила о планировании новых антироссийских санкций в случае, если президент США Дональд Трамп откажется от переговоров по урегулированию ситуации на Украине.