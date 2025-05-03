ФСБ рассекретила данные о потоплении Англией судов с советскими военнопленными

После того как первая бомба попала в корму уже «Кап Аркона», эсэсовское начальство сбросило лодки на воду и уплыло. Вторая бомба попала в середину корабля, он загорелся и начал тонуть. Военнопленные бросались в воду. «Примерно в километре от места затопления корабля “Кап Аркана” появились торпедные катера (из числа сопровождавших немецкие суда — прим. ТАСС). Увидев их, мы устремились плыть к ним навстречу, думая, что они нас подберут и спасут. Оказалось обратное. Солдаты, находящиеся на катерах, расстреливали из автоматов плывущих заключенных», — вспоминал Саломаткин. Ему удалось доплыть до берега и через день он очнулся в английском госпитале, где узнал, что спаслось не более 300 человек. Среди спасшихся русских заключенных он назвал двух уроженцев Рязанской области, двух жителей Тулы, уроженцев Киева, Херсона и Чкалова.