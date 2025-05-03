ФСБ рассекретила данные о потоплении Англией судов с советскими военнопленными

«80 лет назад, 3 мая 1945 года, произошла страшная трагедия, во время которой по разным подсчетам погибли от 7 тыс. до 12 тыс. человек. В этот день в Любекской бухте в Балтийском море самолеты королевских Военно-воздушных сил Великобритании хладнокровно расстреляли три германских судна: “Кап Аркона”, “Тильбек” и “Дойчланд” с заключенными гитлеровских концлагерей, перевозившимися в Норвегию», — отметили в ЦОС ФСБ.
Проверка показаний
Подробности этой трагедии рассказал один из бывших узников концлагеря «Нойенгамм» Василий Саломаткин. 2 мая 1949 года он направил письмо в Управление уполномоченного Совета министров СССР по делам репатриации граждан СССР с подробностями уничтожения британской авиацией кораблей с военнопленными. Письмо было перенаправлено для проверки в Министерство госбезопасности СССР.
24 сентября 1949 года заместитель министра госбезопасности доложил главе МИД об итогах проверки. В приложенной к докладу справке начальника 2-го Главного управления (управление контрразведки) МГБ СССР генерал-майора Евгения Питовранова говорилось, что показания Саломаткина подтвердили опрошенные свидетели из числа спасшихся с затопленных пароходов.
В связи с приближением английских войск немцы переправили советских военнопленных из концлагерей, в том числе концлагеря «Нойенгамм» возле Гамбурга, на побережье, где пересадили 12 тыс. военнопленных на баржи.
«3 мая 1945 года в сопровождении немецких военных катеров и подводных лодок баржи, груженные военнопленными, были выведены буксирными пароходами из Любекской бухты в Балтийское море и подведены к трем немецким пароходам — “Кап аркон”, “Аттен” и “Тильбек”, стоявшими примерно в 6 км от г. Ноенштадт. Все военнопленные были размещены на указанных пароходах, причем на самый большой из них — “Кап Аркон” — погрузили около 8 тыс. человек», — отмечалось в справке.
«В 3 часа дня того же 3 мая над местом погрузки появилась группа самолетов в количестве 15−16 штук с английскими опознавательными знаками, которые стали бомбить пароходы с военнопленными. Несмотря на то, что немцы подняли белый флаг, давая знать о своей капитуляции, а военнопленные, сняв с себя нижние белые рубашки, махали ими в воздухе, английские летчики продолжали бомбить и обстреливать из пулеметов пароходы. В результате бомбежки корабли затонули, а находившиеся на них военнопленные, кроме спасшихся 300 человек, погибли», — говорится в опубликованной справке.
Показания Саломаткина подтвердили еще 16 свидетелей. Так, бывший военнопленный В. Д. Козуля сообщил: «3 мая 1945 года примерно в час дня я и другие заключенные, находившиеся в каюте “Кап Аркона”, увидели три самолета типа “Хаукер-Харрикейн” (британский одноместный истребитель — прим. ТАСС), которые приближались к нашему пароходу, а затем сбросили на него бомбы. Через полтора часа вдалеке показалось около 30 самолетов “Хаукер-Харрикейн”, причем 11 из них направились к “Кап Аркон”. В течение 10−15 минут они интенсивно обстреливали его из пулеметов и сбрасывали бомбы. На корабле возник пожар и он начал тонуть. Выбежав на палубу, я выбросился за борт».
Другой свидетель — Е. Н. Страндберг — рассказал, что «над пароходом на бреющем полете несколько раз пролетали английские самолеты и из пулеметов расстреливали людей, находившихся на верхней палубе. Затем самолеты скрылись. “Тильбек” вскоре затонул. Из 2 тыс. человек, находившихся на нем, спаслось примерно 50−60 человек, остальные утонули или были расстреляны английскими самолетами, а также погибли от взрывов бомб, сброшенных с тех же самолетов…».
Письмо Саломаткина
В опубликованном письме Саломаткина говорится, что корабли с военнопленными не сделали ни одного выстрела по самолетам. Когда 3 мая 1945 года английские войска подошли к городу Нойштадт, город принял капитуляцию, после чего англичане потребовали капитулировать и экипажи находившихся в море кораблей, но эсэсовское командование кораблей сперва капитуляцию отклонило.
«Первой жертвой бомбежки оказался корабль “Тильбек”. Он сразу же загорелся и стал тонуть. После того как первая английская бомба попала в корабль “Тильбек”, эсесовское командование корабля “Кап Аркона” выбросило белый флаг, означающий капитуляцию. но английские летчики, подобно летчикам фашистским, не признавая ничего, не обращая внимания на белый флаг на корабле, не обращая внимания на размахивание людей, находящихся на палубе, белыми рубашками, продолжали бомбить корабли. Бомбежка происходила на очень малой высоте. Английские летчики видели все ужасы своей бомбежки и продолжали чинить ее еще больше», — написал Саломаткин. По его мнению, «английские летчики по своим зверским расправам нисколько не отличаются от фашистских летчиков-варваров».
После того как первая бомба попала в корму уже «Кап Аркона», эсэсовское начальство сбросило лодки на воду и уплыло. Вторая бомба попала в середину корабля, он загорелся и начал тонуть. Военнопленные бросались в воду. «Примерно в километре от места затопления корабля “Кап Аркана” появились торпедные катера (из числа сопровождавших немецкие суда — прим. ТАСС). Увидев их, мы устремились плыть к ним навстречу, думая, что они нас подберут и спасут. Оказалось обратное. Солдаты, находящиеся на катерах, расстреливали из автоматов плывущих заключенных», — вспоминал Саломаткин. Ему удалось доплыть до берега и через день он очнулся в английском госпитале, где узнал, что спаслось не более 300 человек. Среди спасшихся русских заключенных он назвал двух уроженцев Рязанской области, двух жителей Тулы, уроженцев Киева, Херсона и Чкалова.
После госпиталя англичане направили их в лагерь для спасшихся, но не стали воздавать почести при захоронении советских военнопленных, чьи тела прибило к берегу. А в военной миссии по репатриации советских граждан он столкнулся с тем, что «англичане выступали среди наших военнопленных, призывали не возвращаться в Советский Союз». Особенно это касалось украинцев, латышей и эстонцев.
Потопление «Кап Аркона»
Потопление бывшего круизного лайнера «Кап Аркона» (в честь мыса Аркона на немецком острове Рюген в Балтийском море, в 1940 году был передан германскому военному флоту) стало одной из самых больших трагедий на море во Второй мировой войне, напомнили в ЦОС ФСБ. В конце войны рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер издал секретный приказ об эвакуации концлагерей. В последние дни апреля 1945 года эсэсовцы отправили из концлагеря «Нойенгамм» в Любек пешком или в товарных поездах более 10 тыс. заключенных. 2 мая 1945 года на лайнер «Кап Аркона», грузовое судно «Тильбек» и корабли «Афины» и «Дойчланд», стоявшие в гавани Любека, эсэсовцы доставили на баржах несколько тысяч узников концлагерей из «Штутгофа» возле Данцига, «Нойенгамма» возле Гамбурга и «Миттельбау-Дора» возле Нордхаузена. О предстоящем конвое германское командование известило представителей шведской и швейцарской миссий Красного Креста. 2 мая сотрудники миссий передали эту информацию британскому генералу Джорджу Робертсу, войска которого вели наступление в районе Любека. По неизвестной причине Робертс не переадресовал полученную информацию руководству британских ВВС.