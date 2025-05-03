Замуж невтерпёж. Что известно про жениха Ксении Бородиной Николая Сердюкова

Столичная жизнь поначалу не принесла Сердюкову особых дивидендов. Сменив несколько работ, он устроился менеджером в крупный банк. Тогда это ему казалось большой удачей. Но в 2015 году на новогодних каникулах на малой родине он встретил новую любовь — набирающую популярность блогершу Алину Акилову. Земляки создали семью, у них родилась дочь. Вскоре завёл свой блог и Николай Сердюков. Для сравнения, сейчас у него один миллион подписчиков, у Акиловой четыре миллиона, у Бородиной двадцать миллионов.