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Госдеп США одобрил контракт на обслуживание украинских истребителей F-16

Госдеп Соединенных Штатов одобрил контракт на 310,5 миллиона долларов на обслуживание истребителей F-16 для Украины. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщило агентство оборонного сотрудничества Пентагона.

Госдеп Соединенных Штатов одобрил контракт на 310,5 миллиона долларов на обслуживание истребителей F-16 для Украины. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщило агентство оборонного сотрудничества Пентагона.

— Госдепартамент одобрил возможную продажу украинскому правительству услуг по обучению и поддержке F-16 и сопутствующего оборудования стоимостью 310,5 миллиона долларов, — сказано в сообщении.

Уточняется, что контракт будет включать в том числе модернизацию и доработку самолетов, обучение персонала, запчасти, расходные материалы, комплектующие и наземное оборудование для обслуживания, передает РИА Новости.

Киев признает, что американские истребители F-16 не в силах противостоять российским Су-35. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine. Издание пишет, что старые F-16 не могут вести бои с российскими истребителями Су-34 поколения «4+».

Депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук сообщил о гибели подполковника ВСУ Алексея Меся, который проходил подготовку к полетам на боевых самолетах F-16.обслужи.