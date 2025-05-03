Капкан для туриста: Как вернуть деньги за испорченный отдых

— На практике, если сумма компенсации незначительная, то люди, как правило, в суд не обращаются, потому что судебная тяжба может продолжаться месяцы или даже годы. На это потребуется время и определённые знания. Но если сумма значительная, например в районе 50−100 тысяч рублей, попробовать всё-таки стоит. Закон достаточно часто встаёт на сторону туристов в подобных спорах, если для этого есть основания, — добавил Пётр Гусятников.