Эротика в кино: 10 лучших эротических фильмов всех времён

В основу сценария фильма легла новелла Артура Шницлера «Новелла о снах», в которой рассказывается о похождениях двух супругов. Вместе с Кидман в фильме снялся Том Круз, с которым она на момент съёмок состояла в официальном браке. Возможно, это и помогло им без проблем сняться в томных интимных сценах. На время съёмок актёры перевезли своих приёмных детей из США и поселились рядом со съёмочной площадкой, чтобы больше времени проводить с семьёй. Правда, практически сразу после выхода этой картины Николь и Том расстались.