Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина в Нижнем Новгороде попала в больницу из-за таракана в ухе

В Нижнем Новгороде медики помогли женщине, которой в ухо заполз таракан. Об этом сообщил в пятницу, 2 мая, Telegram-канал «Бокал прессека».

В Нижнем Новгороде медики помогли женщине, которой в ухо заполз таракан. Об этом сообщил в пятницу, 2 мая, Telegram-канал «Бокал прессека».

Местная жительница обратилась к врачам с жалобами на резкую боль в ухе. Она смогла попасть в больницу только на следующее утро после возникновения дискомфорта, когда у нее появились дополнительные симптомы — шумы и ощущение шевеления в левом ухе.

Врачи быстро установили причину недомогания. Во время осмотра ЛОР-специалисты обнаружили в ушном проходе женщины таракана.

Его извлекли с помощью микрохирургических ушных щипцов, процедура прошла без осложнений, говорится в публикации.

Существует несколько правил, которые объясняют, как правильно действовать в случае обнаружения клеща на коже. Врач-педиатр Мария Семенюк предупредила об опасности метода с заливанием паукообразного маслом или спиртом. Чтобы избавиться от клеща, достаточно просто аккуратно удалить его при помощи пинцета, стараясь не сдавливать тельце насекомого.