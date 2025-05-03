Женщина в Нижнем Новгороде попала в больницу из-за таракана в ухе

В Нижнем Новгороде медики помогли женщине, которой в ухо заполз таракан. Об этом сообщил в пятницу, 2 мая, Telegram-канал «Бокал прессека».
Местная жительница обратилась к врачам с жалобами на резкую боль в ухе. Она смогла попасть в больницу только на следующее утро после возникновения дискомфорта, когда у нее появились дополнительные симптомы — шумы и ощущение шевеления в левом ухе.
Врачи быстро установили причину недомогания. Во время осмотра ЛОР-специалисты обнаружили в ушном проходе женщины таракана.
Его извлекли с помощью микрохирургических ушных щипцов, процедура прошла без осложнений, говорится в публикации.
Существует несколько правил, которые объясняют, как правильно действовать в случае обнаружения клеща на коже. Врач-педиатр Мария Семенюк предупредила об опасности метода с заливанием паукообразного маслом или спиртом. Чтобы избавиться от клеща, достаточно просто аккуратно удалить его при помощи пинцета, стараясь не сдавливать тельце насекомого.