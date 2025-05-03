ФСБ рассказала об убийстве британцами тысяч советских пленных

«3 мая 1945 года в Любекской бухте в Балтийском море появилась группа из 15−16 самолетов Королевских Военно-воздушных сил Великобритании. Самолеты расстреляли три германских судна: “Кап Аркона”, “Тильбек” и “Дойчланд” с заключенными гитлеровских концлагерей, перевозившимися в Норвегию. В тот день по разным подсчетам погибло от 7 тысяч до 12 тысяч человек», — передает информацию из документов РИА Новости.