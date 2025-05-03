МИД Польши: США теряют терпение по поводу конфликта на Украине

Соединённые Штаты «теряют терпение» по поводу украинского конфликта, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Он отметил, что об этом ему лично рассказал госсекретарь США Марко Рубио.
«Госсекретарь США Марко Рубио говорил нам и на министерской встрече в рамках НАТО, и в моей беседе с ним, что Соединённые Штаты теряют терпение от того, что отсутствует прогресс», — сказал Сикорский.
Заявление прозвучало в эфире польского телеканала Polsat.
Сикорский утверждает, что Вашингтон понял, «насколько далеки переговорные позиции РФ и Украины».
«Они провели разведку боем. Оказалось, что так называемые красные линии, позиции РФ и Украины настолько далеки, что пока не удастся их согласовать», — уточнил он.
Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил, что американская сторона знает о позициях РФ и Киева по вопросу урегулирования, он добавил, что данные позиции ещё «слишком далеки».
Он подчеркнул, что Вашингтон не оставляет попыток добиться урегулирования конфликта на Украине.