«Что происходит?»: Визажист Галустяна ответила на слухи о беременности от артиста

«Объясните мне, что происходит? Почему изо всех щелей начали орать, что я беременна от Галустяна?» — возмутилась визажист в соцсетях.
При этом Милена подтвердила, что ждёт второго ребенка, но не уточнила, кто является отцом.
«Я не знаю кому нужны эти слухи, но я не имею никакого отношения к данной истории», — сказала девушка в беседе со StarHit.
О разводе Галустяна с женой стало известно 30 апреля. Михаил сам объявил о завершении почти 18-летнего брака. Пара, воспитывающая двух дочерей, обещала сохранить тёплые отношения. По мнению продюсера Сергея Дворцова, причиной разрыва стали измены юмориста.