«Что происходит?»: Визажист Галустяна ответила на слухи о беременности от артиста

Визажист и помощница Михаила Галустяна по имени Милена прокомментировала слухи о своей беременности от артиста, который совсем недавно объявил о разводе. Девушка опровергла домыслы поклонников юмориста и призналась, что испытывает недоумение из-за этой ситуации.