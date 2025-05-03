В Вологодской области открыли горячую линию по вопросам абортов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Горячую линию по вопросам абортов открыли в Вологодской области, сообщает губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.
«Поступает много обращений от жителей, которые интересуются нашей позицией по отказу женщинам в абортах при наличии медицинских противопоказаний. Неоднократно объяснял, повторю вновь: в медицинских учреждениях Вологодской области при наличии соответствующей лицензии обязаны оказать помощь женщине при наличии медицинских противопоказаний к родам. Это закон. То же самое касается и последствий преступных действий в отношении женщин», — написал он.
Филимонов сообщил об открытии горячей линии в регионе.
«Если вы считаете, что вам незаконно отказывают в аборте, обращайтесь на прямую линию. Она организована на базе приёмного отделения Перинатального центра для беременных с целью доабортного консультрования. Каждый случай будем разбирать в ручном режиме. Телефон горячей линии: +7 (8172) 71−78−60», — отметил губернатор.
Он подчеркнул, что задача властей — не запретить аборты как таковые, а помочь женщинам в сложной ситуации сделать правильный выбор.
«А я напоминаю, что наша задача — не запретить аборты, а провести широкую просветительскую работу… Вологодская область — самый этнически русский регион страны — находится под серьёзной угрозой депопуляции. Вологодчина вымирает. За пять лет мы потеряли более 3,4% населения — это в восемь раз выше среднероссийского показателя. За прошлый год — минус 8,5 тысяч человек, в основном трудоспособного возраста», — добавил он.
Ранее Филимонов сообщал, что 25 февраля состоялась встреча с врачами частных и государственных клиник по вопросу народосбережения в регионе. Во встрече приняли участие иерей Федор Лукьянов, митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, учредитель благотворительной организации «Спаси жизнь» Владислав Юрьев, представители медицинского сообщества региона. Губернатор отметил, что власти призвали частные и государственные клиники полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности.