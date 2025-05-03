В Вологодской области открыли горячую линию по вопросам абортов

«А я напоминаю, что наша задача — не запретить аборты, а провести широкую просветительскую работу… Вологодская область — самый этнически русский регион страны — находится под серьёзной угрозой депопуляции. Вологодчина вымирает. За пять лет мы потеряли более 3,4% населения — это в восемь раз выше среднероссийского показателя. За прошлый год — минус 8,5 тысяч человек, в основном трудоспособного возраста», — добавил он.