Орбакайте: Власти Латвии нарушили международное право запретом на въезд

Певица Кристина Орбакайте обвинила латвийские власти в нарушении ее прав и подавлении свободы слова из-за запрета въезда в страну. Она считает, что правительство республики нарушило все «международные нормы и принципы, на которых строится современный мир».
— Это решение нарушает не только мои права как артистки, но и основы международного права, свободы слова. Я всю жизнь посвятила сцене. Мое творчество — вне политики. Я никогда не поддерживала и не участвовала в политических конфликтах, — написала звезда в соцсети.
По ее словам, она искренне верит, что музыка — не оружие. Она лечит там, где «политики строят стены». Орбакайте заявила, что разочарована из-за решения властей Латвии, но при этом верит в возможность диалога.
— Я не намерена сдаваться и буду отстаивать свое право в судебном порядке выступать перед своей аудиторией. Это вопрос не только личной справедливости, но и принципа: у искусства не должно быть границ. Всем мира и добра, — заключила артистка.
Период, когда Кристина Орбакайте могла зарабатывать в РФ, подходит к концу. Причиной тому может быть статус иностранного агента юмориста Максима Галкина*, супруга матери певицы — Аллы Пугачевой. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов.
Помимо Орбакайте, в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, также попал музыкант Горан Брегович.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.