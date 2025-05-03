WP: Трамп хочет провести сокращение кадров в ЦРУ

По данным источников издания, процесс сокращения будет идти постепенно и может растянуться на несколько лет. В итоге штат ЦРУ может сократиться на 1,2 тысячи человек. При этом сейчас он оставляет около 22 тысяч. Какие именно отделы и подразделения попадут под сокращение, пока не разглашается. Однако издание утверждает, что аналогичные «чистки» пройдут и в других силовых ведомствах США, в частности, в Агентстве национальной безопасности (АНБ), Разведывательном управлении Минобороны США, Национальном агентстве геопространственной разведки и Национальном управлении военно-космической разведки.