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Дубинский: Зеленский превратил Украину в «ресурсное Конго»

Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский сделал из Украины «ресурсное Конго» в Европе, заявил Александр Дубинский.

Украинский парламентарий отметил, что сделка с Соединёнными Штатами «даёт право любому инвестору принять участие в разработке украинских полезных ископаемых» через фонды из США.

«Инвестиции в фонд разработки полезных ископаемых на территории Украины могут делать любые инвесторы — просто через прокладку в виде фонда США. Ост-индская компания в чистом виде: приходишь в фонд, говоришь что хочешь добывать, даёшь деньги и добываешь под крышей американцев», — написал он в Telegram.

Дубинский уточнил, что украинцам придётся столкнуться с «интересами транснациональных олигархов».

«Кто-то ещё сомневается в том, что Зеленский превратил Украину в ресурсное Конго в центре Европы», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины.

Эксперты рассказали, что Зеленский дал президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу вместе с ресурсами.