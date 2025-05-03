Зеленский сделал из Украины «ресурсное Конго» в Европе, заявил Александр Дубинский.
Украинский парламентарий отметил, что сделка с Соединёнными Штатами «даёт право любому инвестору принять участие в разработке украинских полезных ископаемых» через фонды из США.
«Инвестиции в фонд разработки полезных ископаемых на территории Украины могут делать любые инвесторы — просто через прокладку в виде фонда США. Ост-индская компания в чистом виде: приходишь в фонд, говоришь что хочешь добывать, даёшь деньги и добываешь под крышей американцев», — написал он в Telegram.
Дубинский уточнил, что украинцам придётся столкнуться с «интересами транснациональных олигархов».
«Кто-то ещё сомневается в том, что Зеленский превратил Украину в ресурсное Конго в центре Европы», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины.
Эксперты рассказали, что Зеленский дал президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу вместе с ресурсами.