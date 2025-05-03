Дубинский: Зеленский превратил Украину в «ресурсное Конго»

«Инвестиции в фонд разработки полезных ископаемых на территории Украины могут делать любые инвесторы — просто через прокладку в виде фонда США. Ост-индская компания в чистом виде: приходишь в фонд, говоришь что хочешь добывать, даёшь деньги и добываешь под крышей американцев», — написал он в Telegram.