В Москве в выходные изменится схема движения транспорта

Кроме того, в субботу с 16.30 до 19.00 будет закрыто движение транспорта в Проектируемом проезде № 3502 и Шоссейном проезде, по улицам Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской. Помимо этого, нельзя будет проехать по Волгоградскому проспекту от Люблинской до Абельмановской улицы, Таганской площади, Новинскому бульвару, а по Садовому кольцу — на участке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. Ограничения коснутся Маяковского тоннеля и Оружейного переулка. Парковка на участках ограничений также будет запрещена до 3.00 воскресенья.