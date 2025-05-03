В Москве в выходные изменится схема движения транспорта

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Схема движения временно изменится в нескольких округах столицы в субботу и воскресенье, москвичам стоит быть внимательными и планировать маршрут заранее.
Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что в субботу и воскресенье в городе будут действовать временные ограничения движения транспорта. Они затронут Центральный, Западный, участок перекрытия МКАД в районе Можайского шоссе и Юго-Восточный административные округа. Изменения произойдут и в работе пешеходных переходов. Кроме того, в местах ограничений будет временно запрещена парковка.
Так, в субботу с 22.30 перекроют ряд улиц. В этот период нельзя будет проехать по улицам Серафимовича, Большая Полянка, Новый Арбат, Воздвиженке, Моховой, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, 1-й и 2-й Брестским. Помимо этого, перекроют движение на Новинском бульваре, Боровицкой площади, Большом и Малом Каменных мостах. Движение откроют по мере прохождения колонны. На участках перекрытий запретят парковку до 3.00 воскресенья.
Кроме того, в субботу с 16.30 до 19.00 будет закрыто движение транспорта в Проектируемом проезде № 3502 и Шоссейном проезде, по улицам Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской. Помимо этого, нельзя будет проехать по Волгоградскому проспекту от Люблинской до Абельмановской улицы, Таганской площади, Новинскому бульвару, а по Садовому кольцу — на участке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. Ограничения коснутся Маяковского тоннеля и Оружейного переулка. Парковка на участках ограничений также будет запрещена до 3.00 воскресенья.
Также в связи с проведением мероприятий временно изменится схема движения в районе Таганской площади. С 16.30 субботы до 3.00 воскресенья организуют двустороннее движение на участках Таганской улицы от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка, в переулке Маяковского, Марксистском переулке, а также на участке улицы Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского.
В субботу в период с 17.30 до окончания мероприятия закроют движение транспорта на Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Моховой улицах. Изменения затронут улицы Охотный Ряд, Балчуг, Большую Никитскую, Болотную, Садовническую, Солянку и Петровку. Нельзя будет проехать и по центральным набережным, таким как Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая и Кадашевская. Временно будет запрещено движение по Новой и Старой площадям, Китайгородскому проезду, Лубочному переулку, Большому и Малому Москворецкому и Чугунному мостам.
Помимо этого, в субботу с 23.30 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по Большому и Малому Каменным мостам, улицам Воздвиженке, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестским, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Садовой-Черногрязской, Марксистской, Большая Полянка, Новый Арбат и Земляной Вал. Перекроют Волгоградский проспект от Абельмановской до Люблинской улицы, Оружейный переулок, Проектируемый проезд № 3502 и Шоссейный проезд. Парковка будет запрещена до 3.00 воскресенья.
Также в субботу в ЦАО и ЮВАО будут временно закрыты некоторые подземные пешеходные переходы. Ограничения введут на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы с 17.30 субботы до окончания мероприятия. На участке Садового кольца от станции метро «Маяковская» до улицы Новый Арбат и на Новом Арбате подземные пешеходные переходы закроют в субботу с 22.00 до окончания мероприятия.