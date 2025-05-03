Жителям приграничных регионов рассказали о мошенничестве под предлогом матпомощи

Преступники рассылают юзерам сообщения с изображением поддельного распоряжения представителя президента о матпомощи. Затем получателям предлагается пройти «регистрацию» в специально созданном боте, куда необходимо загрузить личные данные и документы. Власти Курской области предупредили, что предоставление каких-либо сведений через неофициальные цифровые каналы может привести к утечке информации и дальнейшему использованию её в противоправных целях.
«Призываем всех курян не поддаваться на уловки мошенников и ни в коем случае не делиться с мошенниками персональными данным, тем более копиями документов! Обязательно проверяйте информацию о “новых выплатах” в официальных источниках информации», — говорится в объявлении.
А ранее частный специалист в области кибербезопасности рассказал, что переходить по незнакомым ссылкам, полученным через мессенджеры, крайне опасно — они могут содержать различные угрозы. Ссылки могут вести на поддельные сайты, которые визуально практически не отличаются от настоящих. В этом случае пользователь вводит свои логин и пароль, и эти данные сразу же попадают к злоумышленникам.