Жителям приграничных регионов рассказали о мошенничестве под предлогом матпомощи

А ранее частный специалист в области кибербезопасности рассказал, что переходить по незнакомым ссылкам, полученным через мессенджеры, крайне опасно — они могут содержать различные угрозы. Ссылки могут вести на поддельные сайты, которые визуально практически не отличаются от настоящих. В этом случае пользователь вводит свои логин и пароль, и эти данные сразу же попадают к злоумышленникам.