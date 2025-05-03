ФСБ РФ: ВВС Британии в мае 1945 года потопили три корабля с советскими пленными

На борту этих кораблей находились около 12 тысяч военнопленных и других заключенных концлагерей. Об этой трагедии стало известно из заявления бывшего узника концлагеря «Нойенгамм» Василия Саломаткина, который подал его в Управление уполномоченного Совета министров СССР по делам репатриации советских граждан. После проверки со стороны министерства госбезопасности его показания подтвердили несколько свидетелей — они также смогли спастись с тонущих кораблей.