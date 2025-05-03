ФСБ РФ: ВВС Британии в мае 1945 года потопили три корабля с советскими пленными

Самолеты боевой авиации Великобритании 3 мая 1945 года потопили три немецких корабля с советскими пленными в Балтийском море. Данные об этой трагедии обнародовала Федеральная служба безопасности.
— 3 мая 1945 года произошла страшная трагедия. В этот день в Любекской бухте в Балтийском море самолеты королевских ВВС Британии расстреляли три германских судна: «Кап Аркона», «Тильбек» и «Дойчланд» с заключенными гитлеровских концлагерей, которых перевозили в Норвегию, — сказано в сообщении ведомства.
На борту этих кораблей находились около 12 тысяч военнопленных и других заключенных концлагерей. Об этой трагедии стало известно из заявления бывшего узника концлагеря «Нойенгамм» Василия Саломаткина, который подал его в Управление уполномоченного Совета министров СССР по делам репатриации советских граждан. После проверки со стороны министерства госбезопасности его показания подтвердили несколько свидетелей — они также смогли спастись с тонущих кораблей.
Так стало известно, что при приближении британской армии к Гамбургу немецкие власти решили вывезти заключенных концлагерей в Норвегию. Их разместили на трех пароходах, которые после выхода в море попали под удар ВВС Великобритании — несмотря на то, что корабли вывесили белый флаг.
Спастись удалось лишь 300 заключенным.
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