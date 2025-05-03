Судья ООН обратила девушку в рабство и получила срок

Мугамбе, которая с 2023 года занимает пост в МОМУТ и параллельно проходит обучение в докторантуре Оксфордского университета, организовала незаконный въезд угандийки в страну. Действуя в сговоре с высокопоставленным дипломатом, она заставляла жертву бесплатно выполнять обязанности горничной и няни, пользуясь своим авторитетом и положением.