Студентов Казахско-русского университета предупредили о возможном закрытии вуза

Студентов предупредили о возможном закрытии. Но текущий учебный год они завершить смогут, заверили в Министерстве науки и высшего образования.
В начале апреля в учебном заведении разгорелся скандал после сообщений о массовом отчислении студентов — официально, за прогулы. Ситуация вызвала широкий резонанс, и в университет с проверкой прибыла министерская комиссия. По итогам учащимся пообещали: их не отчислят, и они смогут доучиться до конца года. Однако будущее вуза остается под вопросом.
По предварительным данным, учредитель Казахско-русского университета принял решение прекратить образовательную деятельность. Оказывается, с заявлением о намерении закрыть вуз он уже обращался в министерство еще в начале учебного года. Но потом почему-то продолжил работу. К слову, от комментариев сами представители университета отказываются.
«До сведения родителей и обучающихся доведено, что процедура перевода в другие вузы является строго регламентированной процедурой. Есть специально утвержденный алгоритм — когда разрешается перевод, при соблюдении каких условий разрешается перевод, какие основные требования к процедуре оформления перевода и так далее. Все эти вопросы будут рассмотрены специальной рабочей группой, которая будет работать в городе Актобе после окончания сессии и текущего учебного года», — сообщили в Комитете Министерства науки и высшего образования РК.