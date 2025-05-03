Студентов Казахско-русского университета предупредили о возможном закрытии вуза

«До сведения родителей и обучающихся доведено, что процедура перевода в другие вузы является строго регламентированной процедурой. Есть специально утвержденный алгоритм — когда разрешается перевод, при соблюдении каких условий разрешается перевод, какие основные требования к процедуре оформления перевода и так далее. Все эти вопросы будут рассмотрены специальной рабочей группой, которая будет работать в городе Актобе после окончания сессии и текущего учебного года», — сообщили в Комитете Министерства науки и высшего образования РК.