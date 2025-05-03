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Студентов Казахско-русского университета предупредили о возможном закрытии вуза

В Актобе со следующего года может прекратить свою деятельность скандально известный Казахско-русский университет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

Источник: ktk.kz

Студентов предупредили о возможном закрытии. Но текущий учебный год они завершить смогут, заверили в Министерстве науки и высшего образования.

В начале апреля в учебном заведении разгорелся скандал после сообщений о массовом отчислении студентов — официально, за прогулы. Ситуация вызвала широкий резонанс, и в университет с проверкой прибыла министерская комиссия. По итогам учащимся пообещали: их не отчислят, и они смогут доучиться до конца года. Однако будущее вуза остается под вопросом.

По предварительным данным, учредитель Казахско-русского университета принял решение прекратить образовательную деятельность. Оказывается, с заявлением о намерении закрыть вуз он уже обращался в министерство еще в начале учебного года. Но потом почему-то продолжил работу. К слову, от комментариев сами представители университета отказываются.

«До сведения родителей и обучающихся доведено, что процедура перевода в другие вузы является строго регламентированной процедурой. Есть специально утвержденный алгоритм — когда разрешается перевод, при соблюдении каких условий разрешается перевод, какие основные требования к процедуре оформления перевода и так далее. Все эти вопросы будут рассмотрены специальной рабочей группой, которая будет работать в городе Актобе после окончания сессии и текущего учебного года», — сообщили в Комитете Министерства науки и высшего образования РК.