Хладнокровно расстреливали беззащитных узников: ФСБ рассекретила данные о потоплении Англией судов с советскими военнопленными

«В 3 часа дня над местом погрузки появилась группа самолетов в количестве 15−16 штук с английскими опознавательными знаками, которые стали бомбить пароходы с военнопленными. Несмотря на то, что немцы подняли белый флаг, давая знать о своей капитуляции, а военнопленные, сняв с себя нижние белые рубашки, махали ими в воздухе, английские летчики продолжали бомбить и обстреливать из пулеметов пароходы. В результате бомбежки корабли затонули, а находившиеся на них военнопленные, кроме спасшихся 300 человек, погибли», — говорится в опубликованных документах.