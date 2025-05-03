Хладнокровно расстреливали беззащитных узников: ФСБ рассекретила данные о потоплении Англией судов с советскими военнопленными

ФСБ России обнародовала рассекреченные документы о страшной трагедии, которая произошла 80 лет назад, 3 мая 1945 года в Баренцевом море. В этот день британские самолеты потопили три немецких корабля, которые перевозили 12 тысяч советских военнопленных.
Документы о трагедии, унесшей тысячи жизни советских солдат, долгие годы хранились в Центральном архиве спецслужбы.
«80 лет назад, 3 мая 1945 года, произошла страшная трагедия, во время которой по разным подсчетам погибли от 7 тыс. до 12 тыс. человек. В этот день в Любекской бухте в Балтийском море самолеты королевских Военно-воздушных сил Великобритании хладнокровно расстреляли три германских судна: “Кап Аркона”, “Тильбек” и “Дойчланд” с заключенными гитлеровских концлагерей, перевозившимися в Норвегию», — рассказали подробности трагедии в ЦОС ФСБ.
В документах приводятся показания бывшего узника «Нойенгамм» Василия Саломаткина, которые позже подтвердили и другие опрошенные советскими следователями свидетели из числа спасшихся с затопленных пароходов.
Когда к Гамбургу в 1945 году стали приближаться английские войска, немцы отвезли на побережье узников концлагерей, в том числе «Нойенгамм», и там посадили их на пароходы «Кап Аркон», «Аттен» и «Тильбек».
«В 3 часа дня над местом погрузки появилась группа самолетов в количестве 15−16 штук с английскими опознавательными знаками, которые стали бомбить пароходы с военнопленными. Несмотря на то, что немцы подняли белый флаг, давая знать о своей капитуляции, а военнопленные, сняв с себя нижние белые рубашки, махали ими в воздухе, английские летчики продолжали бомбить и обстреливать из пулеметов пароходы. В результате бомбежки корабли затонули, а находившиеся на них военнопленные, кроме спасшихся 300 человек, погибли», — говорится в опубликованных документах.
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