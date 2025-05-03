В NASA сделали заявление о международном сотрудничестве с РФ

Ранее США усилили сотрудничество с союзниками по альянсу «Пять глаз», предоставив им доступ к разведданным о космической деятельности России и Китая и допустив британских военных к наблюдению за американскими программами слежения за спутниками. На этом фоне Россия и Китай развивают собственные космические проекты, включая запуск автоматических зондов к Луне и создание Международной лунной станции.