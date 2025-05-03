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В NASA сделали заявление о международном сотрудничестве с РФ

США выразили готовность к сотрудничеству с Россией исследовании Солнечной системы после завершения эксплуатации Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила руководитель пресс-службы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Бетани Стивенс.

В США раскрыли, с кем они готовы сотрудничать по космосу.

США выразили готовность к сотрудничеству с Россией исследовании Солнечной системы после завершения эксплуатации Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила руководитель пресс-службы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Бетани Стивенс.

«Мы приветствуем заинтересованность международных партнеров в том, чтобы присоединиться к нам в расширении исследования Солнечной системы во благо человечества», — заявила пресс-секретарь NASA. Его слова передает ТАСС. США и РФ вместе эксплуатируют МКС.

Ранее США усилили сотрудничество с союзниками по альянсу «Пять глаз», предоставив им доступ к разведданным о космической деятельности России и Китая и допустив британских военных к наблюдению за американскими программами слежения за спутниками. На этом фоне Россия и Китай развивают собственные космические проекты, включая запуск автоматических зондов к Луне и создание Международной лунной станции.