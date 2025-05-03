В Вашингтоне 3 мая пройдет акция «Бессмертный полк»

«Мы, конечно, очень рады, потому что этот “Полк” не проводился шесть лет, из-за пандемии сначала, потом из-за сложной политической ситуации, мы, конечно, очень рады, что мы получили разрешение», — сказала собеседница агентства.
Она же отметила, что власти санкционировали присутствие на мероприятии 300 человек, добавив, что ожидает меньшее число участников. «Думаем, что 100 человек наберется», — подчеркнула координатор.
Акция, добавила она, начнется в Лафайет-сквер (напротив Белого дома), после чего участники шествия пройдут до мемориала Второй мировой войны.
Участие посла РФ в США Александра Дарчиева при этом не ожидается, подчеркнула Блоха: «Нет, не ожидаем, что посол будет».