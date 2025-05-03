Рассекречены данные об убийстве британцами тысяч советских пленных в 1945 году

Согласно документам, трагедия унесла жизни от 7 до 12 тысяч человек, выжить удалось лишь около 300. Корабли, перевозившие заключённых в Норвегию, были разбомблены, а тех, кто пытался спастись, британские катера расстреливали в воде. На лайнере «Кап Аркона» — самом крупном из судов — находились около 8 тысяч человек. В ФСБ назвали потопление этого корабля одной из крупнейших морских катастроф Второй мировой войны.
Установлено, что немецкое командование уведомило о конвое представителей Красного Креста из Швеции и Швейцарии, а те передали информацию британскому генералу Джорджу Робертсу, чьи войска наступали в районе Любека. Однако по неизвестным причинам данные не дошли до руководства британских ВВС. Среди опубликованных ФСБ документов — свидетельские показания и материалы расследования, проведённого советской контрразведкой, подтверждающие обстоятельства трагедии.
Ранее ФСБ представила документы, касающиеся самоубийства Адольфа Гитлера. Среди них — показания личного адъютанта Отто Гюнше и камердинера Гейнца Линге.