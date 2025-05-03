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Россиянам объяснили, что делать при слишком большом счете за ЖКУ

Общественник Бондарь: при ошибке в счете за ЖКУ можно требовать перерасчет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россияне могут потребовать провести перерасчет, если в начислениях за ЖКУ была допущена ошибка. Об этом агентству «Прайм» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, сумма в квитанции может быть больше обычной по разным причинам. Например, из-за повышения тарифов, ошибки при передаче показаний счетчика или не проведенной в срок поверки приборов учета. Также УК могла сделать перерасчет за прошлые периоды, если раньше начисляла меньше положенного.

Однако бывает, что в квитанции просто допущена ошибка.

«Если обнаружили явную ошибку, первым делом напишите заявление в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. Это можно сделать через приложение “Госуслуги. Дом”. Укажите, что именно вас смущает в квитанции и попросите сделать перерасчет», — посоветовал эксперт.

Если это не принесло результата, можно пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию региона, например, через портал «ГИС ЖКХ». Если сумма очень большая и управляющая компания не признает ошибку, можно пожаловаться в Роспотребнадзор или подать иск в суд.