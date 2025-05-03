Россиянам объяснили, что делать при слишком большом счете за ЖКУ

По его словам, сумма в квитанции может быть больше обычной по разным причинам. Например, из-за повышения тарифов, ошибки при передаче показаний счетчика или не проведенной в срок поверки приборов учета. Также УК могла сделать перерасчет за прошлые периоды, если раньше начисляла меньше положенного.