В Госдуме объяснили появление в квитанциях ЖКХ платы за подогрев воды

«Зачастую граждане задаются вопросом — почему в одних платежках за ЖКУ есть строка “подогрев воды”, а в других — нет. Дело в том, что на сегодняшний день строчка о горячей воде в квитанции может называться “горячее водоснабжение” или “подогрев ХВС для ГВС”. Все зависит от того, каким способом горячая вода попадает в дом. Смысл такой, что, если в доме есть ИТП (индивидуальный тепловой пункт), то строчка в платежке называется “подогрев”, а если горячая вода подается в дом от ресурсников, то строчка называется “горячее водоснабжение”, — сказал Колунов.