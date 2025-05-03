В Госдуме объяснили появление в квитанциях ЖКХ платы за подогрев воды

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В квитанциях за ЖКХ строчка о горячей воде может называться «горячее водоснабжение» или «подогрев ХВС для ГВС», это зависит от способа попадания горячей воды в многоквартирный дом (МКД), рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Зачастую граждане задаются вопросом — почему в одних платежках за ЖКУ есть строка “подогрев воды”, а в других — нет. Дело в том, что на сегодняшний день строчка о горячей воде в квитанции может называться “горячее водоснабжение” или “подогрев ХВС для ГВС”. Все зависит от того, каким способом горячая вода попадает в дом. Смысл такой, что, если в доме есть ИТП (индивидуальный тепловой пункт), то строчка в платежке называется “подогрев”, а если горячая вода подается в дом от ресурсников, то строчка называется “горячее водоснабжение”, — сказал Колунов.
Парламентарий пояснил, что, если в МКД есть собственный индивидуальный тепловой пункт (ИТП), то в дом поступает холодная вода, которая нагревается в подогревателе ГВС, и уже затем начинает циркулировать по домовой системе.
«Если же ИТП в МКД нет, то горячая вода поступает в дом непосредственно от ресурсоснабжающих организаций. От теплоцентрали, через распределительные узлы идет в подвалы, а уже оттуда — по контуру дома», — подчеркнул он.
Колунов добавил, что разный способ обозначения в квитанциях ЖКХ не влияет на стоимость.