Ульянов: заявления США и ЕС по Украине не выведут РФ из равновесия

Высказывания о том, что Соединённые Штаты «могут не быть» посредниками в урегулировании на Украине, не способны вывести Российскую Федерацию из равновесия, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
При этом он отметил, что заявление Вашингтона прозвучало «не очень внятно».
«США, правда не очень внятно, заявили, что не намерены оставаться посредниками в урегулировании разногласий между Россией и Украиной. Мол, эти две страны должны договариваться между собой. Евросоюз устами своего официального представителя также заявил, что не намерен становиться посредником. Ну что же, вольному воля», — написал Ульянов в Telegram.
По его словам, следует надеяться, что ни американская сторона, ни ЕС «не ожидают, что эти новости могут вывести Россию из равновесия».
Ранее официальный представитель Госдепа Соединённых Штатов Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон больше не планирует «играть роль» посредника в переговорах между РФ и Киевом. Чуть позже она уточнила, что США продолжают выполнять роль посредника, но «ситуация может измениться, если не будет достигнут прогресс».
Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни также заявил, что у ЕС «нет планов посредничать в мирном процессе по Украине» в случае отказа Соединённых Штатов от данной роли.