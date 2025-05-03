Ульянов: заявления США и ЕС по Украине не выведут РФ из равновесия

«США, правда не очень внятно, заявили, что не намерены оставаться посредниками в урегулировании разногласий между Россией и Украиной. Мол, эти две страны должны договариваться между собой. Евросоюз устами своего официального представителя также заявил, что не намерен становиться посредником. Ну что же, вольному воля», — написал Ульянов в Telegram.