ФСБ рассекретила архив о гибели советских пленных при ударах ВВС Британии

Британские военно-воздушные силы в мае 1945 года разбомбили и расстреляли суда, на которых немецкие военные перевозили несколько тысяч советских пленных, следует из рассекреченных архивных документов, опубликованных ФСБ России.
По различным оценкам, в результате действий ВС Британии погибли от 7 тыс. до 12 тыс. человек.
«В этот день в Любекской бухте в Балтийском море самолёты Королевских военно-воздушных сил Великобритании хладнокровно расстреляли три германских судна: “Кап Аркона”, “Тильбек” и “Дойчланд” с заключёнными гитлеровских концлагерей, перевозившимися в Норвегию», — уточняется в тексте.
Из-за ударов корабли затонули. При этом британские военные расстреливали с катеров тех, кто пытался спастись. Около 300 человек смогли выжить.
Большую часть погибших составляли советские военнопленные. Отмечается, что германская сторона извещала представителей шведской и швейцарской миссий Красного Креста о предстоящем конвое.
За день до трагедии эту информацию передали британскому генералу Джорджу Робертсу. По неизвестной причине он не переадресовал полученные сведения руководству ВВС Британии.
Напомним, в мае 2024 года Федеральная служба безопасности РФ рассекретила архивные документы о преступлениях, которые американские и французские военные совершали на территории Берлина в 1945 году. После поражения Третьего рейха его территорию разделили между союзниками. В своих зонах американские и французские солдаты грабили и насиловали местное население.