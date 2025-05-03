ФСБ рассекретила архив о гибели советских пленных при ударах ВВС Британии

Напомним, в мае 2024 года Федеральная служба безопасности РФ рассекретила архивные документы о преступлениях, которые американские и французские военные совершали на территории Берлина в 1945 году. После поражения Третьего рейха его территорию разделили между союзниками. В своих зонах американские и французские солдаты грабили и насиловали местное население.