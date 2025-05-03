Fakt: замглавы МИД Польши Шейна ушёл в отпуск из-за проблем с алкоголем

Заместитель министра иностранных дел Польши и вице-председатель польской партии «Левые» Анджей Шейна ушёл в длительный неоплачиваемый отпуск из-за проблем с алкоголем, написала варшавская газета Fakt.
Он будет находиться на отдыхе до 30 июня. Журналисты отмечают, что замминистра может и не возобновить работу в МИД.
Согласно информации источников, ранее чиновник не раз появлялся в пьяном виде на встречах с избирателями. По словам собеседников, только изредка от него не исходил запах спиртного.
Напомним, в марте Шейну уже отправляли в вынужденный отпуск. Чиновник признавался, что «столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем», но прошел соответствующее лечение.