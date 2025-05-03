Российско-американский политолог Эдуард Лозанский умер в США в возрасте 84 лет

«Патриотизм, принципиальность, ответственность, настойчивость, высочайший гуманизм, верность идеалам правды и справедливости всегда отличали Эдуарда Дмитриевича в его благородной деятельности», — говорится в заявлении.
Лозанский эмигрировал в США в 1976 году с опытом работы в Институте атомной энергии имени И. В. Курчатова. Он участвовал в общественной и политической деятельности, направленной на развитие российско-американского диалога.
А днём ранее из жизни ушёл экс-глава Института мозга человека РАН академик Святослав Медведев. Ему было 75 лет, причины смерти не раскрываются.