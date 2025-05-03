Филолог назвала допустимое ударение в слове «украинский»

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ударение в слове «украинский» допустимо ставить как на второй, так и на третий слог, сообщила РИА Новости доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.
«Разрешалось всегда ударение только “украИнский”, но налево и направо я слышу “укрАинский” тоже, мы (в словаре ударений. — Прим. ред.) дали оба варианта: можно “укрАинский”, можно “украИнский”, — сказала она.
Собеседница агентства добавила, что словарь русского ударения должен отражать то, как на самом деле говорят образованные люди. Кроме того, ученые-филологи проводят исследования и выясняют, как то или иное слово произносят в обществе, если мнения не сходятся — оставляют несколько допустимых вариантов произношения.