Филолог назвала допустимое ударение в слове «украинский»

Собеседница агентства добавила, что словарь русского ударения должен отражать то, как на самом деле говорят образованные люди. Кроме того, ученые-филологи проводят исследования и выясняют, как то или иное слово произносят в обществе, если мнения не сходятся — оставляют несколько допустимых вариантов произношения.