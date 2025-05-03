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Россиянам назвали грибы, за сбор которых грозит уголовная ответственность

Юрист Георгева: за сбор особо ценных грибов грозит уголовная ответственность.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россиянам грозит уголовная ответственность за сбор грибов, которые относятся к категории особо ценных, рассказал агентству «Прайм» юрист Алла Георгиева.

По ее словам, к особо ценным грибам относится рядовка мацутакэ. За их сбор могут привлечь к ответственности по статье 260.1 Уголовного кодекса.

«Могут быть назначены обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, принудительные работы до 4 лет с дополнительным наказанием в виде штрафа до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до 4 лет со штрафом до 1 миллиона рублей», — рассказала юрист.

За сбор краснокнижных грибов или охраняемых международными договорами России грозит административная ответственность по статье 8.35 КоАП. Это штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей с конфискацией даров леса и орудия, с помощью которого их собрали.

Чтобы избежать штрафа, перед походом в лес эксперт посоветовала ознакомиться с перечнем редких грибов.